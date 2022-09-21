ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России объявлена частичная мобилизация: полное видео обращения Путина

09:18
  • среда
  • 21 сентября 2022

Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня

Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России в связи с ситуацией в Донбассе. Об этом президент объявил в ходе обращения к россиянам в среду, 21 сентября.

Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеют определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня.

Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту, подчеркнул президент.

Полную версию обращения президента смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.