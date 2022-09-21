В России объявлена частичная мобилизация: полное видео обращения Путина

Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня

Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России в связи с ситуацией в Донбассе. Об этом президент объявил в ходе обращения к россиянам в среду, 21 сентября.

Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеют определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня.

Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту, подчеркнул президент.

Полную версию обращения президента смотрите в видео.

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