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Путин пригрозил Западу использовать все средства для защиты России

09:38
  • среда
  • 21 сентября 2022

"Это не блеф"

Россия готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа. Об этом заявил Владимир Путин в ходе обращения к россиянам сегодня, 21 сентября.

"В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения - ядерного оружия", - сказал президент.

Путин напомнил тем, кто позволяет себе такие заявления, что у России есть "различные средства поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО".

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