Шойгу: мобилизация касается имеющих боевой опыт граждан

Будут призваны 300 тысяч резервистов

Указ о частичной мобилизации касается находящихся в запасе военнослужащих, заявил глава Минобороны России. Сергей Шойгу подчеркнул, что речь идет о гражданах, служивших в армии и имеющих военную специальность.

Министр обороны особо подчеркнул, что подписанный президентом России указ о частичной мобилизации не касается студентов – по словам Шойгу, они могут спокойно продолжать учиться. Глава Минобороны отметил, что подходящих под озвученные критерии людей – с военной специальностью и боевым опытом – в России достаточно. Мобилизационный резерв составляет примерно 25 миллионов человек.

Сергей Шойгу напомнил, что в планах Минобороны значились мобилизационные сборы. Однако, поскольку это совпало с указом о частичной мобилизации, сборы отменены. По данным министра, будут призваны 300 тысяч резервистов – причем не одномоментно, это планомерная работа, передает ТВЦ.

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