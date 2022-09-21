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Шойгу: мобилизация касается имеющих боевой опыт граждан

09:52
  • среда
  • 21 сентября 2022

Будут призваны 300 тысяч резервистов

Указ о частичной мобилизации касается находящихся в запасе военнослужащих, заявил глава Минобороны России. Сергей Шойгу подчеркнул, что речь идет о гражданах, служивших в армии и имеющих военную специальность.

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Министр обороны особо подчеркнул, что подписанный президентом России указ о частичной мобилизации не касается студентов – по словам Шойгу, они могут спокойно продолжать учиться. Глава Минобороны отметил, что подходящих под озвученные критерии людей – с военной специальностью и боевым опытом – в России достаточно. Мобилизационный резерв составляет примерно 25 миллионов человек.

Сергей Шойгу напомнил, что в планах Минобороны значились мобилизационные сборы. Однако, поскольку это совпало с указом о частичной мобилизации, сборы отменены. По данным министра, будут призваны 300 тысяч резервистов – причем не одномоментно, это планомерная работа, передает ТВЦ.

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