Шойгу рассказал о потерях российской армии в ходе спецоперации

5937 человек погибли в ВС России с начала СВО

Глава Минобороны Сергей Шойгу оценил действия российских военных во время спецоперации по защите Донбасса. Министр отметил, что в ходе СВО идет большая и трудная боевая работа, военнослужащие выполняют ее с честью.

Шойгу сообщил, что Россия потеряла 5937 человек во время спецоперации. При этом потери Украины - больше 100 тысяч человек, погибших - 61207, 49368 раненых, передает РИА Новости.

Ранее в среду президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России в связи с ситуацией в Донбассе.

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