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Полное видео заявления Сергея Шойгу о частичной мобилизации

09:59
  • среда
  • 21 сентября 2022

В российскую армию будут призваны 300 тысяч резервистов

Сергей Шойгу вслед за Владимиром Путиным выступил с обращением к россиянам в связи с объявлением частичной мобилизации в России.

По словам главы Минобороны, призыву подлежат те, кто отслужил, имеют определённые военно-учетные специальности и боевой опыт;

Под мобилизацию не подпадут служащие по призыву и студенты. Всего в российскую армию будут призваны 300000 резервистов.

Также глава Минобороны рассказал о потерях российской армии в ходе специальной военной операции. По его словам, за время СВО погибли 5937 военных. Украина потеряла 61207 человек,

Полную версию обращения главы Минобороны смотрите в видео.

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