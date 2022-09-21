Шойгу: против России действует вся натовская группировка

Запад "тщательно вымел склады", чтобы передать Украине советское оружие

Российские войска сегодня воюют не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. ВСУ уже израсходовали все остававшееся у них советское оружие. В ход пошло и то, которое нашли у себя особо ретивые младоевропейцы – они уже тщательно подмели свои склады, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Сейчас украинские войска воюют натовским оружием. Запад поддерживает Киев всем арсеналом альянса, отметил Шойгу.

"Когда говорим об этом, то имеем в виду не только то вооружение, которое поставляется в огромных количествах, огромных объемах... но и конечно, те системы, которые есть - системы связи, системы обработки информации, системы разведки, спутниковой разведки", - заявил министр обороны в интервью телеканалу "Россия-24".

Шойгу уточнил, что против России работает фактически вся натовская спутниковая группировка. По информации Минобороны, это более 70 военных и свыше 200 гражданских спутников. Они передают ВСУ данные о расположении российских подразделений.

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