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Шойгу: против России действует вся натовская группировка

10:25
  • среда
  • 21 сентября 2022

Запад "тщательно вымел склады", чтобы передать Украине советское оружие

Российские войска сегодня воюют не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. ВСУ уже израсходовали все остававшееся у них советское оружие. В ход пошло и то, которое нашли у себя особо ретивые младоевропейцы – они уже тщательно подмели свои склады, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Шойгу: мобилизация касается имеющих боевой опыт граждан
Полное видео заявления Сергея Шойгу о частичной мобилизации

Сейчас украинские войска воюют натовским оружием. Запад поддерживает Киев всем арсеналом альянса, отметил Шойгу.

"Когда говорим об этом, то имеем в виду не только то вооружение, которое поставляется в огромных количествах, огромных объемах... но и конечно, те системы, которые есть - системы связи, системы обработки информации, системы разведки, спутниковой разведки", - заявил министр обороны в интервью телеканалу "Россия-24".

Шойгу уточнил, что против России работает фактически вся натовская спутниковая группировка. По информации Минобороны, это более 70 военных и свыше 200 гражданских спутников. Они передают ВСУ данные о расположении российских подразделений.

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