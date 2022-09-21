Объекты ЗАЭС получили повреждения в результате очередного обстрела ВСУ

Специалисты устраняют последствия

Украинские боевики в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. По данным администрации Энергодара, повреждена высоковольтная линия электропередачи и оборудование связи одного из энергоблоков.

"Запорожскую АЭС вновь обстреляли боевики ВСУ. Разрывы зафиксированы в 100 метрах от периметра АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи. Также повреждено оборудование связи одного из энергоблоков", - приводит сообщение городских властей РИА Новости.

Обстрел ВСУ вели минувшей ночью. Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности. Специалисты устраняют последствия. Информации о пострадавших не поступало.

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