ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Объекты ЗАЭС получили повреждения в результате очередного обстрела ВСУ

11:02
  • среда
  • 21 сентября 2022

Специалисты устраняют последствия

Украинские боевики в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. По данным администрации Энергодара, повреждена высоковольтная линия электропередачи и оборудование связи одного из энергоблоков.

В результате обстрела ВСУ повреждена система охлаждения ЗАЭС
Лавров обсудил с французской коллегой ситуацию на ЗАЭС

"Запорожскую АЭС вновь обстреляли боевики ВСУ. Разрывы зафиксированы в 100 метрах от периметра АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи. Также повреждено оборудование связи одного из энергоблоков", - приводит сообщение городских властей РИА Новости.

Обстрел ВСУ вели минувшей ночью. Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности. Специалисты устраняют последствия. Информации о пострадавших не поступало.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.