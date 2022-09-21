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Член СПЧ Кабанов: россияне с приписным не подлежат частичной мобилизации

11:06
  • среда
  • 21 сентября 2022

Эта категория призывается при полной мобилизации

Граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, эта категория призывается при полной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена СПЧ Кирилла Кабанова.

Ранее глава Минобороны России сообщил, что указ о частичной мобилизации касается находящихся в запасе военнослужащих. Речь идет о гражданах, служивших в армии и имеющих военную специальность.

Глава Минобороны отметил, что подходящих под озвученные критерии людей – с военной специальностью и боевым опытом – в России достаточно.

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