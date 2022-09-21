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Бочкарёв: В НИИ Склифосовского завершается строительство нового скоропомощного комплекса

11:24
  • среда
  • 21 сентября 2022

Завершен монтаж внутренних инженерных систем

Строители завершают отделку фасада и ведут внутренние отделочные работы нового скоропомощного комплекса в НИИ им Н.В. Склифосовского, общая готовность объекта превышает 90%. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.
В ГКБ им. Вересаева строится скоропомощный стационарный комплекс

"Также приступили к благоустройству прилегающей территории. Уже полностью закончен монтаж внутренних инженерных систем", - сказал он, добавив, что здание должно быть полностью готово до конца года.

Комплекс возводится по современным стандартам оказания медпомощи. Применяется высокотехнологичное оборудование, будет разделение потоков пациентов и зонирование пространства.

Отметим, что строительство скоропомощных комплексов с вертолетными площадками сейчас ведется в разных районах столицы.

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