Бочкарёв: В НИИ Склифосовского завершается строительство нового скоропомощного комплекса

Завершен монтаж внутренних инженерных систем
Строители завершают отделку фасада и ведут внутренние отделочные работы нового скоропомощного комплекса в НИИ им Н.В. Склифосовского, общая готовность объекта превышает 90%. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.
"Также приступили к благоустройству прилегающей территории. Уже полностью закончен монтаж внутренних инженерных систем", - сказал он, добавив, что здание должно быть полностью готово до конца года.
Комплекс возводится по современным стандартам оказания медпомощи. Применяется высокотехнологичное оборудование, будет разделение потоков пациентов и зонирование пространства.
Отметим, что строительство скоропомощных комплексов с вертолетными площадками сейчас ведется в разных районах столицы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"