Бочкарёв: В НИИ Склифосовского завершается строительство нового скоропомощного комплекса

Завершен монтаж внутренних инженерных систем

Строители завершают отделку фасада и ведут внутренние отделочные работы нового скоропомощного комплекса в НИИ им Н.В. Склифосовского, общая готовность объекта превышает 90%. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Также приступили к благоустройству прилегающей территории. Уже полностью закончен монтаж внутренних инженерных систем", - сказал он, добавив, что здание должно быть полностью готово до конца года.

Комплекс возводится по современным стандартам оказания медпомощи. Применяется высокотехнологичное оборудование, будет разделение потоков пациентов и зонирование пространства.

Отметим, что строительство скоропомощных комплексов с вертолетными площадками сейчас ведется в разных районах столицы.

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