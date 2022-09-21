ВСУ начали массированный обстрел Новой Каховки

Над городом прогремело 16 взрывов

Новая Каховка в Херсонской области – под обстрелом ВСУ. В городе работает ПВО, в небе гремят взрывы, сообщили в городской администрации.

"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Третья за эти сутки", - приводит сообщение пресс-службы администрации РИА Новости.

Российская система противовоздушной обороны отражает атаку. В небе над городом уже прозвучало около 16 взрывов. Херсонская область под контролем ВС России. Накануне власти приняли решение о проведении референдума по присоединению региона к Российской Федерации.

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