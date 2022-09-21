Мишустин объявил о максимальной поддержке IT-сектора

Премьер призвал обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений

Российское правительство оказывает максимальную поддержку IT-сектору. Поставлена цель - обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений в экономике, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства напомнил, что государство столкнулось с необходимостью обеспечить большой спрос на отечественные технологии на внутреннем рынке.

Мишустин напомнил о грантах для бизнеса, внедряющего у себя отечественные разработки. Они покрывают до половины трат на эти цели. Также предприниматели могут получить займы под 3% на покупку решений для замены зарубежных.

"Такие шаги рассчитаны на то, чтобы поддержать весь спектр проектов внедрения - от первого пилотного до тиражирования зрелых решений и инвестиций в самые инновационные направления", - сказал премьер в видеообращении к участникам форума Казань Digital Week-2022.

Глава кабмина отметил, что принят целый комплекс мер для поддержки IT-компаний. В частности, организациям, занимающимся созданием цифровых платформ и программных продуктов вдвое снизили страховые взносы, а ставку налога на прибыль уменьшили до 3%. В результате за последние два года объем реализованных цифровых решений в России вырос на 75% и превысил к концу 2021 года два триллиона рублей, передает РИА Новости.

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