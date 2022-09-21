"Сильная Россия": Необходимо защищать базовые интересы нашей страны

Трудовые коллективы России поддержат решение верховного главнокомандующего

Уже в ближайшее время наши братские республики Донбасса и другие освобожденные территории бывшей Украины не только вернутся в родную историческую гавань, но и получат полноценную защиту и гарантии безопасности с военной точки зрения. Такое мнение выразил заместитель председателя общероссийского движения "Сильная Россия", герой Социалистического труда Геннадий Баштанюк, комментируя решение российского лидера.

Баштанюк выразил уверенность, что трудовые коллективы России поддержат решение верховного главнокомандующего.

"Как человек труда, десятилетия своей жизни посвятивший повышению промышленного потенциала нашего Отечества, хочу сказать, что сегодня очень важно быстро восстановить промышленный потенциал ДНР и ЛНР. Все победы на фронте куются в тылу - этому учит нас история, это мы со всей очевидностью ощущаем и сегодня", - отметил он.

Со своей стороны заместитель председателя общероссийского движения "Сильная Россия", герой Советского Союза Владимир Горовой отметил: "мы должны и будем защищать базовые интересы своего народа, своего государства до конца и всеми имеющимися у нас силами и средствами".

Владимир Путин в среду, 21 сентября, обратился к россиянам в связи с ситуацией в Донбассе. Президент объявил о частичной мобилизации в стране.

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