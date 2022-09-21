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Мобилизованные получат все льготы участников СВО

12:34
  • среда
  • 21 сентября 2022

Некоторые меры уже приняты

Россияне, подпавшие под частичную мобилизацию, получат все льготы участников спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Полный текст заявления Владимира Путина о частичной мобилизации в России
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"Это и медицинские, и налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, и ежемесячная доплата к пенсии, и многое другое. Важно, что все эти льготы будут распространяться и на тех, кто будет призван в рамках частичной мобилизации", — сказала спикер Совфеда.

Матвиенко напомнила, сейчас уже приняты некоторые меры поддержки для участников СВО. Она добавила, что по поручению президента России Владимира Путина готовятся поправки в законодательство, которые обеспечат им трудовые гарантии.

Указ о частичной мобилизации в России подписал 21 сентября президент России. Владимир Путин в обращении к гражданам подчеркнул, что решение принято для защиты страны, ее суверенитета, территориальной целостности и безопасности российского народа. Глава государства добавил, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России, пишут "Известия".

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