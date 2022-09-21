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"Офицеры России" заявили о полной поддержке решений главнокомандующего

12:31
  • среда
  • 21 сентября 2022

Без объявления частичной мобилизации "наш путь к победе был бы долгим и тернистым"

Региональные отделения общероссийской организации "Офицеры России" заявляют о готовности сформировать добровольческие отряды. Об этом заявил председатель президиума организации Сергей Липовой.

"Полностью поддерживаем решение верховного главнокомандующего и правительства России по действиям, необходимым для защиты наших граждан и нашей страны. Много членов нашей организации из большинства регионов России уже сейчас выполняют задачи в рамках специальной военной операции по защите Донбасса, а сегодня, после принципиального решения главы государства, это количество многократно возрастет. Мне активно звонят наши региональные отделения, заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов", - заявил Липовой.

По его мнению, без объявления частичной мобилизации "наш путь к победе был бы долгим и тернистым".

Липовой убежден, что спецоперация в Донбассе "переросла в противостояние со всем блоком НАТО".

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"Офицеры России"
"Офицеры России"
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