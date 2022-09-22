Собянин рассказал о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро

Она перераспределит потоки пассажиров

В столице завершена проходка первого тоннеля Рублёво-Архангельской линии метро. Щит преодолел почти 2 километра. Причем, где-то строителям приходилось замедлять скорость и применять специальные технологии. Сегодня стройплощадку посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Шестиметровый щит с романтичным именем Натали - на паузе. Он завершил проходку левого перегонного тоннеля от будущей станции "Народное ополчение" к строящейся - "Звенигородской". А это 1750 метров. Параллельно идет второй щит "Виктория". Машина отстает буквально на 15 метров. Но уже в октябре будет готов и правый тоннель. Глубина проходки 30 метров. Работать в непростых условиях приходится и технике, и людям.

"В процессе строительства возникали вопросы с водой грунтовой, которая поступала. Проходили под жилыми зданиями, сооружениями, под бытовыми помещениями, автозаправочными станциями. Высота над щитом, над тоннелями и жилыми зданиями была около 5-6 метров, поэтому приходилось уменьшать скорость, применять специальные технологии для того, чтобы проседание поверхности не наблюдалось", - сообщил заместитель генерального директора по метростроению АО "Ингеоком" Владимир Кулаков.

Новая Рублево-Архангельская линия метро пройдет от международного центра "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД. Она заметно перераспределит потоки пассажиров. С этого маршрута можно будет пересесть на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линию. Ход строительства сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Только заканчиваем все основные работы на Большой кольцевой линии метро. Это означает, что появляется возможность строительства новых радиальных направлений метро, которые будут присоединяться к Большой кольцевой линии", - отметил Собянин.

На строительных площадках ведутся работы по разработке грунта и устройству ограждающих конструкций котлована. На Звенигородской строителям предстоит вывезти 220 тысяч кубов земли. Станцию возводят в районе Хорошёво-Мнёвники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. Говорят, в столице похожих станций практически нет.

"Первый раз вижу станцию длиной 300 метров. Для меня это очень много, если честно. Я очень сильно удивился. То есть она очень узкая и вытянутая. Все это связано с тем, что с правой части у нас новая жилая застройка. Слева - пока что технологические здания. Там бетонный завод и так далее. Места недостаточно", - рассказал Александр Конных, технический директор АО "Ингеоком" Александр Конных.

Первые две станции новой ветки "Деловой центр" и "Шелепиха уже работают в составе Большой кольцевой линии метро. Основной участок, как его называют строители, первая очередь - это еще 6 станций - до Липовой рощи, которая будет располагаться уже за МКАДом на территории Московской области - между Новорижским шоссе и новым жилым кварталом "Спутник".

"Рублёво-Архангельская линия метро очень важная. Ей будут пользоваться около 700 тысяч человек. Улучшится ситуация на Новой Риге, Звенигородке. Разгрузятся параллельные ветки метро – Таганско-Краснопресненская линия метро. Очень важное направление", - сообщил Собянин.

Участок "Шелепиха" - "Липовая роща" планируют завершить в 26 году. Второй участок - от МКАДа до Рублевого-Архангельского, где планируются еще две станции - пока в разработке.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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