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В Центре им. Логинова помогают пациентам с тяжелыми диагнозами

15:03
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Оказать помощь на самом высоком уровне поможет высокотехнологичное оборудование и первоклассный коллектив

Еще больше возможностей! Новый восьмиэтажный комплекс откроется в следующем году при Московском клиническом центре имени Логинова. В нём пациенты с онкозаболеваниями смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации.

Логопед по профессии Наталья Кейер едва не осталась без языка. Всему виной - онкология. Женщина обратилась в центр имени Логинова, когда заболевание уже перешло в серьёзную стадию. Требовалась операция. И перед врачами стояла задача не просто вылечить пациентку, но и вернуть к полноценной жизни, к возможности работать. Для того, чтобы восстановить целостность органа, Наталье удалили половину языка и пересадили собственную мышечную ткань.

Здесь пациенты даже с самыми неутешительными диагнозами получают надежду на выздоровление.  Наталья вылечилась, почти полностью восстановилась дикция. И таких историй со счастливым концом - множество. А будет еще больше. 

Это новый диагностический корпус. Лучшие методики борьбы против рака соберут в одном месте. А значит, появится возможность получить все виды помощи – от правильной постановки диагноза до лечения даже самых сложных случаев. Борьбе с онкологическими заболеваниями в Москве сейчас уделяют особое внимание.  Открываются новые отделения, центры, а теперь и этот мощный лечебно-диагностический корпус в Центре имени Логинова.

Современное оборудование - КТ и МРТ, ангиографы, рентген-комплексы - смогут выявить онкологию на ранней стадии. А точная диагностика – первый шаг к победе над раком. Дальше – лечение. Медицинскую помощь будут оказывать как амбулаторно, так и в стационарных условиях. В корпусе развернут 500 коек и откроют несколько специализированных отделений.

Расширятся и лабораторные возможности Центра Логинова. На современном оборудовании специалисты смогут проводить тысячи исследований в сутки, применяя и методы искусственного интеллекта, который точно определяет локализацию опухоли.

"Сократится путь пациента до доктора. И появится возможность более быстрого и активного принятия решений. Открытие отделения лучевой терапии позволит лечить наших пациентов на месте, используя все современные новые методики", - рассказала Полина Феоктистова, заведующая химиотерапевтическим отделением Научного центра МКНЦ им. А.С. Логинова.

Строительство онкологического корпуса завершат до конца года. Уже в 2023-м здесь начнут лечить первых пациентов.

Елена Сахно, Илья Дроздов, "ТВ Центр".

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