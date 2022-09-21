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В Минцифры опровергли рассылку повесток через "Госуслуги"

12:37
  • среда
  • 21 сентября 2022

Для этого нет законодательной базы

Повестки в рамках объявленной частичной мобилизации в России не будут рассылаться через сервис "Госуслуги". Об этом сообщили в Минцифры.

"Сообщаем, что таких планов нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что для рассылки электронных повесток отсутствует соответствующая законодательная база.

Сообщения о том, что повестки о мобилизации будут приходить на "Госуслуги" ранее появились в социальных сетях и ряде СМИ. После этого сайт и приложение сервиса перестали работать.

Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам, в ходе которого объявил о частичной мобилизации в стране. Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня. Призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе и проходили службу в рядах Вооруженных сил, а также имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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