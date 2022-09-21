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Песков назвал причины частичной мобилизации

12:57
  • среда
  • 21 сентября 2022

За время СВО на Украине условия изменились

Владимир Путин в своем обращении объяснил, почему было принято решение о частичной мобилизации. Россия на Украине столкнулась с военным потенциалом НАТО, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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"Именно президент Путин рассказал о том, что, фактически, мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля напомнил и об атаках на российскую территорию со стороны Украины. По словам Пескова, речь идет об обстрелах – в частности, населенных пунктов в Белгородской и Курской областях, передает "Интерфакс".

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