Песков назвал причины частичной мобилизации

За время СВО на Украине условия изменились

Владимир Путин в своем обращении объяснил, почему было принято решение о частичной мобилизации. Россия на Украине столкнулась с военным потенциалом НАТО, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Именно президент Путин рассказал о том, что, фактически, мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля напомнил и об атаках на российскую территорию со стороны Украины. По словам Пескова, речь идет об обстрелах – в частности, населенных пунктов в Белгородской и Курской областях, передает "Интерфакс".

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