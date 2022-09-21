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Президент МОО "Киргизское единение": Ты обязан быть патриотом той страны, где проживаешь

13:08
  • среда
  • 21 сентября 2022

Представителей разных национальностей объединяют искренность и патриотизм

Президент общественной организации содействия укреплению мира, дружбы и межнационального взаимопонимания "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров поддержал принятие Госдумой закона об упрощении выдачи гражданства иностранным гражданам, служащим в Вооруженных силах России.

"Говорят, ты можешь быть не гражданином той страны, но ты обязан быть патриотом той страны, где ты проживаешь, я так смысл этого изречения говорю. Если коротко ответить - да, я поддерживаю", - отметил Шакиров.

По его словам, представителей разных национальностей объединяют искренность и патриотизм.

Ранее Государственная дума приняла закон об упрощении получения российского гражданства. В соответствии с ним иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах Российской Федерации, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград.

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