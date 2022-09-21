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Шойгу поручил командованию ВС приступить к мобилизации

13:21
  • среда
  • 21 сентября 2022

Министр заявил о готовности всех служб

База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей к мобилизации готовы. Настало время на практике применить опыт, полученный в ходе ежегодных стратегических учений, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, открывая заседание Коллегии Минобороны.

Полное видео заявления Сергея Шойгу о частичной мобилизации
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Шойгу напомнил участникам заседания, что указ о частичной мобилизации подписан 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Глава Минобороны подчеркнул, что необходимо своевременно организовать оповещение граждан, усилить меры противодействия провокациям и противоправным действиям.

"Директива мною подписана, задания всем субъектам определены, указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска и силах отданы. Поручаю приступить к исполнению", - заявил министр.

Глава Минобороны уточнил, что мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, обеспечены соответствующим денежным содержанием. По словам Шойгу, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва.

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