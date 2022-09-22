Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Близнецам следует жить сегодняшним днем, а Козерогам пора отвлечься от невеселых мыслей

Овны

Привет, осенняя хандра! Сегодня грусть-печаль может подобраться даже к вам. Заведите таймер и дайте волю унынию примерно на час, не более: этого должно хватить.

Тельцы

У ваших домашних могут появиться претензии к тому, что вы много или, наоборот, мало работаете. Ищите баланс, чтобы и деньги зарабатывать, и уделять внимание близким.

Близнецы

Вам может показаться, что учеба слишком трудная, а время до следующего отпуска - бесконечное. Живите в отсеке сегодняшнего дня, обо всем остальном подумаете завтра.

Рак

У вас может сорваться сделка или работодатель заплатит меньше обещанного. Не тратьте на это нервы, деньги приходят и уходят, переключитесь на привычные рутинные дела.

Лев

Луна в вашем знаке сегодня отбивается от Сатурна, который пытается вмешаться в отношения. Не волнуйтесь: холодность и отстраненность у партнера - это временно, у всех так бывает!

Дева

Вам сегодня будет легко ограничивать себя, чем не повод сесть на диету или поголодать? Но если на это нет настроения, поступите наоборот: исполните свое желание.

Весы

У творческих представителей знака могут не заладиться проекты, а у родителей - отношения с детьми. Это день временного дискомфорта: переждите его, как нудный осенний дождик.

Скорпион

Работа и дом сегодня будут точками, между которыми вам предстоит балансировать. Выбирайте то, что сейчас важнее, а потом приоритеты можно и скорректировать.

Стрелец

Будьте внимательны, выходя утром из дома, так как планеты сегодня могут создавать помехи в пути. Проверьте, есть ли у вас наличные, проездной, права, бензин в баке.

Козерог

Возможно, вам придется отказаться от выгодного предложения или сильно экономить деньги. От невеселых мыслей пропишите себе новый фильм или любимый сериал.

Водолей

У вас могут ухудшиться отношения с любимым человеком или бизнес-партнером. Вспомните, почему вы все еще вместе, найдите плюсы, которые приносит вам этот союз.

Рыбы

Хронические заболевания или депрессивные мысли могут вас сегодня атаковать с новой силой. В любой ситуации заботьтесь о том, чтобы вам было хорошо, не бойтесь побыть эгоистами.

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