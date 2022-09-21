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Узбекская диаспора поддержала решение по вовлечению иностранных граждан в защиту Донбасса

13:56
  • среда
  • 21 сентября 2022

С заявлением выступил председатель общероссийской общественной организации Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев

Как заявил председатель общероссийской общественной организации Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев, участие в СВО даст иностранным гражданам ряд преимуществ.

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"Дело в том, что все предельно открыто. Желающие иностранцы могут устроиться и подписать контракт, почему бы и нет. Если они все взвесят и пожелают участвовать, то смогут подправить материальное положение, получить в упрощенном порядке гражданство России", - сказал Худайбердиев в беседе с агентством городских новостей "Москва".

В соответствии с принятым Госдумой законом иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах России, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об организации взаимодействия министерства обороны России и УФМС "Сахарово".

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