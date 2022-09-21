Продолжается регистрация на конкурс "Разноцветные капли - 2022"

Подать заявку можно до 30 сентября
Продолжается прием заявок на Общероссийский конкурс детских тематических рисунков "Разноцветные капли – 2022". Он проводится в рамках мероприятий, направленных на экологическое просвещение молодого поколения и пропаганду экологических знаний по водоохранной тематике, а также посвященный вопросам бережного отношения к водным ресурсам.
Принять участие в конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет.
Подать заявку можно до 30 сентября на сайте рисуюводу.рф.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"