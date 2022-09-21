ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Продолжается регистрация на конкурс "Разноцветные капли - 2022"

14:02
  • среда
  • 21 сентября 2022

Подать заявку можно до 30 сентября

Продолжается прием заявок на Общероссийский конкурс детских тематических рисунков "Разноцветные капли – 2022". Он проводится в рамках мероприятий, направленных на экологическое просвещение молодого поколения и пропаганду экологических знаний по водоохранной тематике, а также посвященный вопросам бережного отношения к водным ресурсам.

Принять участие в конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет.

Подать заявку можно до 30 сентября на сайте рисуюводу.рф.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Рисование
Рисование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.