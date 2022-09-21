В Ханты-Мансийске пройдет форум "Одна планета - одно будущее"

Принять участие в форуме могут делегаты в возрасте от 14 до 19 лет

В Ханты-Мансийске с 9 по 12 октября пройдет форум "Одна планета – одно будущее!"

Его цель – объединение усилий молодежи по сохранению природного и культурного наследия в регионах и странах в рамках межрегионального и международного сотрудничества.

Принять участие в форуме могут делегаты в возрасте от 14 до 19 лет.

Регистрация участников на Форум проводится до 3 октября 2022 года по ссылке.

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