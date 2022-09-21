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Совфед одобрил пакет поправок о военной службе

14:05
  • среда
  • 21 сентября 2022

Вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен

Совет Федерации в среду принял пакет поправок о военной службе, передает РИА Новости.

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Как, в частности, говорится в документе, отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и "в период мобилизации или военного положения, в военное время".

Кроме того, законом ужесточается ответственность за ряд проступков, в том числе неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы.

Вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет) и за мародерство (до 15 лет).

Также говорится, что призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России. Она вводится в связи с тем, что российской армии на Украине противостоит по сути весь блок НАТО, активно накачивающий киевский режим оружием и направляющий в зону боевых действий своих инструкторов. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт.

23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоятся референдумы о присоединении к России.

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