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Собянин принял решение о дополнительной поддержке мобилизованных в Москве граждан

13:55
  • среда
  • 21 сентября 2022

Столица также продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в посте у себя в блоге, что в зоне специальной военной операции с Россией воюет не только украинская армия, но по сути весь блок НАТО, при этом делается все, чтобы задушить страну экономическими санкциями.

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Как подчеркнул градоначальник, он считает указ президента о частичной мобилизации вынужденным, но своевременным и необходимым.

По словам мэра, уже сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона - "Донской", "Георгиевский" и "Маршала Катукова".

"Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента", - добавил Собянин.

Он уточнил также, что Москва продолжает активную работу по восстановлению городов-побратимов Донецка и Луганска.

"Надеюсь, что скоро по результатам референдума они войдут в нашу российскую семью", - заключил глава города.

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