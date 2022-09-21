В таджикской диаспоре поддержали решение о привлечении иностранцев к военной службе

У них открывается новая возможность

Глава Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов поддержал решение о привлечении иностранцев к военной службе. Он отметил, что это предоставляет много преимуществ и "многие с удовольствием пойдут".

"Чтобы получить заветный российский паспорт, они проходят через много процедур, теперь им будет проще. К тому же, они приезжают на заработки, и здесь у них открывается новая возможность", - приводит слова Давлатова АГН "Москва".

Ранее Государственная дума приняла закон об упрощении получения российского гражданства. В соответствии с ним иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах Российской Федерации, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград.

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