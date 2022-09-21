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Туроператоры зафиксировали резкий скачок цен на авиабилеты в России

14:15
  • среда
  • 21 сентября 2022

Мест на рейсах в Армению и Казахстан уже нет в продаже

Цены на авиабилеты в России резко взлетели утром 21 сентября. Если раньше на рейс авиакомпании FlyOne Armenia в Ереван можно было попасть за 17,5 тысячи рублей, то сегодня стоимость увеличилась до 23 тысяч, а немногим позже билеты и вовсе исчезли из продажи.

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Как сообщает портал Tourdom, какое-то время были доступны билеты из Москвы в Ереван с пересадкой в Сочи. У авиаперевозчиков S7 и "Азимут" их продавали за 30 тысяч рублей.

Билет на рейс в Алма-Ату из Москвы со стыковкой стоит 38 тысяч рублей – при этом время в пути составляет 13 часов. Раньше такой перелет обходился в 23 тысячи рублей. Прямых рейсов из Москвы в Стамбул нет вовсе: перелет "Азербайджанскими авиалиниями" с пересадкой в Баку стоит около 85 тысяч рублей. Авиаперевозчик Emirates может доставить прямым рейсом из Москвы в Дубай – всего за 430 тысяч рублей.

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