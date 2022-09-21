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Ростуризм: дополнительных ограничений на выезд за границу не вводилось

14:20
  • среда
  • 21 сентября 2022

Должны последовать дополнительные разъяснения

Глава Ростуризма Зарина Догузова у себя в Telegram ответила на вопрос по поводу выезда за рубеж в условиях частичной мобилизации.

Полный текст заявления Владимира Путина о частичной мобилизации в России
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"По нашим данным, на текущий момент никаких дополнительных ограничений на выезд за границу не вводилось", - написала она.

Как добавила руководитель ведомства необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Она вводится в связи с тем, что российской армии в ходе специальной военной операции на Украине противостоит по сути весь блок НАТО, активно накачивающий киевский режим оружием и направляющий в зону боевых действий своих инструкторов. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт.

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