Ростуризм: дополнительных ограничений на выезд за границу не вводилось

Должны последовать дополнительные разъяснения

Глава Ростуризма Зарина Догузова у себя в Telegram ответила на вопрос по поводу выезда за рубеж в условиях частичной мобилизации.

"По нашим данным, на текущий момент никаких дополнительных ограничений на выезд за границу не вводилось", - написала она.

Как добавила руководитель ведомства необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Она вводится в связи с тем, что российской армии в ходе специальной военной операции на Украине противостоит по сути весь блок НАТО, активно накачивающий киевский режим оружием и направляющий в зону боевых действий своих инструкторов. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"