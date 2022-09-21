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Госсекретарь СБ Белоруссии: мобилизация - это не про нас

14:38
  • среда
  • 21 сентября 2022

По его словам, народ и страна "мобилизованы и так"

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович ответил на вопрос о возможной мобилизации в его стране.

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"Мобилизация - это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории", - приводит слова Вольфовича агентство БелТА.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт.

С 24 февраля Россия ведет специальную военную операцию на Украине. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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