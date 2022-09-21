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ВС России за сутки уничтожили восемь пунктов управления ВСУ

14:49
  • среда
  • 21 сентября 2022

В Харьковской, Херсонской областях и в ДНР поражены 12 складов боеприпасов

Министерство обороны России в ходе брифинга сообщило об уничтожении в Артемовске пункта дислокации 93-й бригады ВСУ. Убито более 75 боевиков, поражены девять единиц военной техники.

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Кроме того, стало известно, что бригада президента Украины попыталась контратаковать в районе Павловки в ДНР, но атака провалилась. Потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, а также 4 танка и 8 автомобилей.

Как добавили в Минобороны, в Харьковской, Херсонской областях и в ДНР уничтожены 12 складов боеприпасов и вооружения ВСУ. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены восемь пунктов управления ВСУ.

Системы ПВО за сутки сбили 11 беспилотных летательных аппаратов противника. В том числе один БПЛА "Байрактар".

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