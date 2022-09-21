ВС России уничтожили более 200 украинских боевиков под Херсоном

Вдобавок, один из командиров ВСУ направил солдат на минное поле

Два десятка единиц военной техники и более 200 боевиков ВСУ уничтожили ВС России за минувшие сутки в Херсонской области. Последние данные о ситуации в зоне специальной военной операции на Украине привел официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Правдино Херсонской области потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единица военной техники", - сообщил генерал.

По словам Конашенкова, личный состав одной из рот 2-го батальона 28й бригады почти полностью погиб по вине командира. Офицер направил солдат в контратаку по минному полю.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"