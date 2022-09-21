Прокуратура предостерегла граждан от призывов и участия в незаконных акциях

Это карается по закону

В столичной прокуратуре заявили об ужесточении ответственности за призывы и участие в незаконных акциях в период мобилизации. Организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем, а также вовлечение в такие мероприятия несовершеннолетних влекут за собой установленную российским законодательством ответственность.

"В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний. Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы", - отметили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что нарушения подпадают под статьи административного и уголовного кодекса: "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях", "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий", "Массовые беспорядки".

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