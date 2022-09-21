ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прокуратура предостерегла граждан от призывов и участия в незаконных акциях

15:07
  • среда
  • 21 сентября 2022

Это карается по закону

В столичной прокуратуре заявили об ужесточении ответственности за призывы и участие в незаконных акциях в период мобилизации. Организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем, а также вовлечение в такие мероприятия несовершеннолетних влекут за собой установленную российским законодательством ответственность.

"В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний. Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы", - отметили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что нарушения подпадают под статьи административного и уголовного кодекса: "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях", "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий", "Массовые беспорядки".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Участники несанкционированной акции
Участники несанкционированной акции
Прокуратура России
Прокуратура России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.