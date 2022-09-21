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Украинский снаряд повредил систему безопасности Пятого энергоблока ЗАЭС

15:05
  • среда
  • 21 сентября 2022

Батареи ВСУ подавлены ответным огнем

Обстрелы территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодара артиллерией ВСУ продолжаются. Взрыв украинского крупнокалиберного снаряда повредил трубу подачи технической системы безопасности Пятого энергоблока АЭС, сообщили в Минобороны России.

Объекты ЗАЭС получили повреждения в результате очередного обстрела ВСУ
В результате обстрела ВСУ повреждена система охлаждения ЗАЭС

По данным военного ведомства, ночью также был нанесен удар по линии электропередачи, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе Энергодара. Специалисты устранили повреждения, радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военные выяснили, что станцию обстреливали с огневых позиций ВСУ в районе населенного пункта Марганец. Украинские подразделения ответным огнем были уничтожены.

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