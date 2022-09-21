Украинский снаряд повредил систему безопасности Пятого энергоблока ЗАЭС

Батареи ВСУ подавлены ответным огнем

Обстрелы территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодара артиллерией ВСУ продолжаются. Взрыв украинского крупнокалиберного снаряда повредил трубу подачи технической системы безопасности Пятого энергоблока АЭС, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, ночью также был нанесен удар по линии электропередачи, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе Энергодара. Специалисты устранили повреждения, радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военные выяснили, что станцию обстреливали с огневых позиций ВСУ в районе населенного пункта Марганец. Украинские подразделения ответным огнем были уничтожены.

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