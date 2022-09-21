Лидер КНР приказал армии готовиться к боевым действиям

Си Цзиньпин призвал сосредоточиться на подготовке

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в среду, 21 сентября, направил указания участникам семинара по национальной обороне и военной реформе. В них, в частности, говорится о необходимости сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях.

Наряду с этим Си Цзиньпин заявил о необходимости твердо придерживаться пути реализации ранее намеченных целей реформы.

Основными требованиями к результатам реформирования Народно-освободительной армии Китая были названы ее боеспособность и умение побеждать, а также при необходимости — дать отпор любому противнику, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Москва и Пекин договорились об укреплении военного и военно-технического сотрудничества. Россия и Китай обеспокоены эскалацией напряженности в Азии со стороны США, отметили на переговорах секретарь Совбеза России Николай Патрушев и член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

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