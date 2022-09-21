Госдума обратилась к парламентам зарубежных стран и Генассамблее ООН

Российский парламент предупредил об угрозе, исходящей с Украины

Депутаты Государственной думы на заседании в среду, 21 сентября, единогласно приняли обращение к парламентам зарубежных стран, а также к Генассамблее ООН об угрозе миру и стабильности в Европе, которая исходит с Украины.

В обращении говорится, что "эти безответственные действия не оставляют населению ряда регионов Украины другой возможности, кроме обращения к России с просьбой о защите и помощи".

Депутаты Госдумы выступили с призывом к Генеральной Ассамблее ООН, здравомыслящим политикам и парламентариям стран мира "внимательно разобраться и решительно осудить опасные действия США и НАТО, побуждающие киевский режим к масштабному военному противостоянию, способному унести тысячи жизней мирного населения, ставящего под угрозу мир и безопасность народов Европы".

Россия не может чувствовать себя в безопасности в связи с расширением НАТО на восток и наращиванием угроз, исходящих из Украины, вплоть до попыток ядерного шантажа, цитирует обращение парламентариев ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что решение о проведении спецоперации на Украине было принято из-за неприемлемых угроз безопасности Российской Федерации. Он напомнил, что с 2014 года Киев совершал бесчеловечные преступления в отношении Донбасса. Помимо этого Украина взяла курс на вступление в НАТО, это создало дополнительную опасность для России.

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