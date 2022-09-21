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Путин прибыл в Великий Новгород

15:20
  • среда
  • 21 сентября 2022

Запланировано участие главы государства в торжественном мероприятии на центральной площади города

Президент России Владимир Путин прибыл в Великий Новгород в день празднования 1160-летия зарождения российской государственности, передает РИА Новости.

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В рамках поездки глава государства посетит техническую школу, встретится с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальных партнеров, а также проведет беседу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Кроме того, запланировано участие Путина в торжественном мероприятии на центральной площади города.

В среду в Великом Новгороде ожидается исполнение на открытом воздухе кантаты Сергея Прокофьева "Александр Невский" с одновременным показом одноименного фильма Сергея Эйзенштейна и водного шоу.

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