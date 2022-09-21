Авиакомпании заявили об отсутствии ограничений на продажу билетов

Справок из военкомата для покупки не требуется

Российские авиакомпании опровергли сообщения об ограничении продаж билетов мужчинам призывного возраста. Справок из военкомата от граждан не требуют.

"Авиакомпании группы "Аэрофлот" работают в обычном режиме. Ограничений на продажу билетов нет", — приводит сообщение перевозчика РИА Новости.

Об отсутствии каких-либо новых требований при покупке билетов заявили также компании "Россия", "Победа" и S7 Airlines. Информация о том, что перевозчики якобы прекращают продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки из военкомата появилась ранее в некоторых Telegram-каналах. В РЖД также назвали эти сообщения не соответствующими действительности.

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