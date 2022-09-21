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Авиакомпании заявили об отсутствии ограничений на продажу билетов

15:39
  • среда
  • 21 сентября 2022

Справок из военкомата для покупки не требуется

Российские авиакомпании опровергли сообщения об ограничении продаж билетов мужчинам призывного возраста. Справок из военкомата от граждан не требуют.

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"Авиакомпании группы "Аэрофлот" работают в обычном режиме. Ограничений на продажу билетов нет", — приводит сообщение перевозчика РИА Новости.

Об отсутствии каких-либо новых требований при покупке билетов заявили также компании "Россия", "Победа" и S7 Airlines. Информация о том, что перевозчики якобы прекращают продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки из военкомата появилась ранее в некоторых Telegram-каналах. В РЖД также назвали эти сообщения не соответствующими действительности.

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