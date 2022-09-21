Ракета с кораблем "Циолковский" стартовала с космодрома Байконур

На МКС предстоит насыщенная научная работа

С космодрома Байконур час назад стартовала ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Циолковский", на котором россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с американцем Фрэнком Рубио отправились на Международную космическую станцию. Полет к МКС займет около трех часов.

На стартовой площадке прозвучала команда пуск теперь только одна дорога - в космос. Набирает мощь реактивная тяга двигателей. Всего три часа до МКС. Быстрее российских "Союзов" в мире никто не летает.

Все три ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" отработали в штатном режиме. На орбиту выведен "Союз МС-22". Корабль "Циолковский" назван в честь великого ученого и основоположника отечественной космонавтики. Всего за два витка вокруг Земли "Союз" должен догнать Международную космическую станцию и пристыковаться к ней. Экипаж: командир Сергей Прокопьев (второй по счету полет), бортинженеры Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио (новички).

У Вашингтона и Москвы - серьезные политические разногласия. На фоне обострения отношений еще в мае поступали сообщения о прекращении так называемых перекрестных полетов в космос и даже сотрудничества на самой МКС. Однако в июне стороны все-таки пришли к соглашению.

По нашей традиции, под хит группы "Земляне" к автобусу, который повезет экипаж к ракете, шагает счастливый Фрэнк Рубио.

"Одна из самых моих любимых традиций, с которой я познакомился на Байконуре, - это подписи на двери, которые мы будем оставлять перед стартом. Это большая честь идти по стопам наших предшественников - всех тех, кто оставлял свои подписи на этой двери", - говорит Рубио.

Доклад о готовности экипажа к полету принимал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Этот пилотируемый запуск для назначенного летом руководителя госкорпорации - первый. Экипаж "Союза" должен будет провести в космосе как минимум 188 суток.

Научная работа на станции очень насыщенная. Сорок восемь научных экспериментов, в частности, начнутся работы на 3D-принтере в условиях невесомости. Первые опыты с многозонной электровакуумной печью, которая уже установлена в многоцелевом лабораторном модуле "Наука". Устройство необходимо, чтобы выплавлять в условиях невесомости кристаллы и сплавы для проведения научных экспериментов по космическому материаловедению. Запланированы пять выходов в открытый космос.

"Основные работы связаны именно с интеграцией модуля МЛМ в общий вид станции. Перенос шлюзовой камеры, перенос теплообменника. Использовать будем роботехническую руку ERA. Оператором этой руки внутри станции будет наша коллега Анна Кикина", - рассказал Прокопьев.

С учетом прибывающего экипажа на МКС будет довольно многолюдно. Пять российских космонавтов, четверо астронавтов NASA и еще астронавт европейского космического агентства.

Дмитрий Гусев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр"

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