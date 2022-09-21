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Минск предупредил о готовности дать отпор провокаторам

16:02
  • среда
  • 21 сентября 2022

Армия Белоруссии готова к возможным провокациям

Вооруженные силы Белоруссии готовы дать отпор в случае перехода границы и каких-то провокационных действий со стороны других государств. Такое заявление в среду, 21 сентября, сделал госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.
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Политик подчеркнул, что на территории Белоруссии предпринимаются все меры для защиты страны, а также для охраны и обороны белорусских границ.

Вооруженные силы Белоруссии не собираются ни на кого нападать, однако в случае провокаций "силовой блок готов дать отпор, все системы силового блока Беларуси работают слаженно, системно, решают задачи в сфере безопасности", подчеркнул секретарь белорусского Совбеза.

Также политик отметил, что в Минске видят, "насколько сегодня происходит милитаризация и повышение военной активности на территории сопредельных государств, стран-соседей", поэтому Белоруссия работает над охраной и укреплением своих границ, сообщает агентство "БелТА".

Ранее Вольфович в ответ на вопрос о возможной мобилизации в Белоруссии заявил, что "мобилизация — это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так".

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