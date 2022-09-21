МЧС предупредило о смерчах и наводнениях в Сочи

Реки могут выйти из берегов

В Сочи до субботы объявлено штормовое предупреждение, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

"В период с 22 по 24 сентября на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра 20-22 м/с", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что реки могут выйти из берегов. Не исключено формирование смерчей над морем.

В настоящее время в Сочи идут дожди, температура воздуха не превышает плюс 20 градусов.

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