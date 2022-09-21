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Появились подробности о предстоящей коронации Карла III

16:16
  • среда
  • 21 сентября 2022

Великобритания только что простилась с покойной королевой Елизаветой II

Новый король Великобритании Карл III намерен провести более скромную церемонию коронации, чем его мать Елизавета II. Об этом в среду, 21 сентября, рассказали информированные источники, близкие к королевской семье.
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Как пишет The Mirror со ссылкой на источники, монарх осведомлен об экономических и финансовых сложностях, которые испытывают простые британцы в связи с ростом цен и скачком инфляции.

С учетом этого Карл III настаивает на скромной коронации, хотя при этом церемония должна быть проведена надлежащим образом, с учетом всех традиций и протокольных требований.

О расходах британской казны на предстоящую коронацию информации нет, хотя предполагается, что конечная сумма будет меньше, чем в 1953 году — тогда на коронацию Елизаветы II было потрачено 1,57 млн фунтов (52 млн долларов по современным ценам).

После кончины королевы Елизаветы II британский трон перешел к ее сыну Чарльзу, который после коронации официально будет именоваться "король Карл III". Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому монарху, а также пожелал ему успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.

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