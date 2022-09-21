Путин отметил лидерство России по беспилотному транспорту

Эта отрасль в стране находится в продвинутом состоянии

Российская Федерация является лидером по беспилотному транспорту, в этой области нет необходимости кого-либо догонять. Об этом в среду, 21 сентября, рассказал президент России Владимир Путин.

В ходе поездки в Великий Новгород глава государства провел встречу с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.

Президент уточнил, что в сфере беспилотного транспорта "мы не являемся в целом догоняющими, это очень важно".

В определенной степени Россия является в области беспилотного транспорта лидером, однако "это лидерство нужно сохранять и упрочивать", цитирует Владимира Путина ТАСС.

Ранее сообщалось, что транспортная стратегия России до 2030 года и на прогнозный период до 2035 года предусматривает увеличение доли воздушных беспилотных средств для перевозок в направлении удаленных и труднодоступных территорий и перевод существенной доли доставки в рамках онлайн-торговли на дроны и роботов-курьеров.

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