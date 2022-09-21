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ЦБ рекомендовал давать мобилизованным кредитные каникулы

16:17
  • среда
  • 21 сентября 2022

Банки не должны рассматривать такие реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика

Центробанк сообщил в среду, что мобилизованные в соответствии с указом президента граждане могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации.

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"Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ЦБ, также рекомендовано не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, не начислять по договорам неустойку, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья.

"Банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика", - подчеркнули в ЦБ.

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