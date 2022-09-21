США не сочли заявления Путина поводом для изменений в позиционировании

Вашингтон отслеживает шаги, предпринимаемые Москвой

Американские власти пока не усматривают оснований менять свое стратегическое позиционирование. Об этом в среду, 21 сентября, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Как заявил чиновник, в Вашингтоне внимательно следят за действиями Москвы и относятся к ним серьезно.

В частности, Соединенные Штаты отслеживают "их стратегическое позиционирование так внимательно, как только можем, чтобы менять при необходимости наше позиционирование", заверил Кирби.

Однако, по его словам, пока нет никаких признаков, свидетельствующих о том, что такая необходимость возникла, цитирует заявление представителя Белого дома ТАСС.

21 сентября российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Россия готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа. Путин напомнил тем, кто позволяет себе шантаж и угрозы в адрес нашей страны, что у России есть "различные средства поражения, а по отдельным компонентам — и более современные, чем у стран НАТО".

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