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Путин рассказал об услуге России со стороны Запада

16:32
  • среда
  • 21 сентября 2022

Санкции дали мощный толчок развитию технологий в стране

В среду на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами в Великом Новгороде президент России Владимир Путин высказался по поводу ухода из страны иностранных компаний на фоне спецоперации на Украине.

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Как подчеркнул глава государства, уход зарубежных фирм вынудил "ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов" российских производителей развивать свою продукцию.

По словам российского лидера, Запад не знает, какую услугу оказал России, введя санкции и заставив развивать свои интеллектуальные способности.

Когда иностранные партнеры решат вернуться, а это произойдет, нужно, чтобы ниши были заняты отечественными производителями, подчеркнул президент.

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