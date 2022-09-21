Путин рассказал об услуге России со стороны Запада

Санкции дали мощный толчок развитию технологий в стране
В среду на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами в Великом Новгороде президент России Владимир Путин высказался по поводу ухода из страны иностранных компаний на фоне спецоперации на Украине.
Как подчеркнул глава государства, уход зарубежных фирм вынудил "ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов" российских производителей развивать свою продукцию.
По словам российского лидера, Запад не знает, какую услугу оказал России, введя санкции и заставив развивать свои интеллектуальные способности.
Когда иностранные партнеры решат вернуться, а это произойдет, нужно, чтобы ниши были заняты отечественными производителями, подчеркнул президент.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"