"Пусть успокоится": Путин шуткой отреагировал на звонок во время совещания

Телефонная мелодия прервала речь президента

Президент России Владимир Путин в среду провел в Великом Новгороде совещание с руководителями передовых инженерных школ.

Во время мероприятия у одного из участников зазвонил телефон. Глава государства отреагировал на это с юмором, обратившись к владельцу аппарата.

"Скажите, что у нас все в порядке, все нормально. Вы не где-то там, а на рабочем месте. Пусть она успокоится, все будет хорошо", - смеясь, сказал президент.

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