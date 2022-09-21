ОНФ проведет патриотическую акцию "Своих не бросаем" 23 сентября на Манежной площади

Участие в мероприятии примут представители общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий

Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" 23 сентября проведет патриотическую акцию "Своих не бросаем" на Манежной площади, передает агентство городских новостей "Москва".

"Общероссийский народный фронт планирует провести общественно значимую акцию "Патриотическое мероприятие "Своих не бросаем" с участием представителей Общественной палаты России, общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданских активистов и жителей Москвы. Просим оказать содействие в организации и проведении акции 23 сентября 2022 года с 15:00 до 19:00 на территории Манежной площади", - говорится в обращении к мэру Москвы Сергею Собянину.

Известно, что участие в мероприятии примут представители общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, а также гражданские активисты и известные музыканты, в том числе Юлия Чичерина, Александр Ф.Скляр и Shaman.

Как отмечают организаторы, проведение патриотического мероприятия в дни референдумов отвечают чаяниям всех россиян и поможет выразить поддержку москвичей жителям освобожденных территорий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"