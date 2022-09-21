ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ОНФ проведет патриотическую акцию "Своих не бросаем" 23 сентября на Манежной площади

16:39
  • среда
  • 21 сентября 2022

Участие в мероприятии примут представители общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий

Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" 23 сентября проведет патриотическую акцию "Своих не бросаем" на Манежной площади, передает агентство городских новостей "Москва".

После референдумов атаки на Донбасс сочтут агрессией против России
Эксперт: процедуру запуска референдумов спровоцировала агрессия Киева

"Общероссийский народный фронт планирует провести общественно значимую акцию "Патриотическое мероприятие "Своих не бросаем" с участием представителей Общественной палаты России, общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданских активистов и жителей Москвы. Просим оказать содействие в организации и проведении акции 23 сентября 2022 года с 15:00 до 19:00 на территории Манежной площади", - говорится в обращении к мэру Москвы Сергею Собянину.

Известно, что участие в мероприятии примут представители общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, а также гражданские активисты и известные музыканты, в том числе Юлия Чичерина, Александр Ф.Скляр и Shaman.

Как отмечают организаторы, проведение патриотического мероприятия в дни референдумов отвечают чаяниям всех россиян и поможет выразить поддержку москвичей жителям освобожденных территорий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Участники митинга в поддержку Вооруженных сил России
Участники митинга в поддержку Вооруженных сил России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.