Этнические диаспоры поддержали упрощение выдачи гражданства служащим в ВС России

Участие в СВО даст ряд преимуществ находящимся в Москве мигрантам

Президент межрегиональной общественной организации содействия укреплению мира, дружбы и межнационального взаимопонимания "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров, комментируя заявление мэра Москвы Сергея Собянина об организации взаимодействия Министерства обороны и УФМС "Сахарово", поддержал принятие Госдумой закона об упрощении выдачи гражданства иностранным гражданам, служащим в Вооруженных силах России.

"Мигранты, которые приезжали 10-20 лет тому назад, они здесь становились личностями, здесь они вырастили детей, а дети родились в России. Как им быть? Служить в той стране, где родители родились, или в той стране, где они сами родились. Я думаю, что правильно будет - это Родина, вот для наших детей, которые родились в России, Родина - это Россия", - отметил он.

Как, в свою очередь, заявил председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов, для приезжающих на заработки открывается новая возможность.

"Я, конечно, поддерживаю. Это дает очень много преимуществ. Чтобы получить заветный российский паспорт, они проходят через много процедур, теперь им будет проще. К тому же, они приезжают на заработки, и здесь у них открывается новая возможность", - сказал Давлатов.

Участие в СВО даст ряд преимуществ находящимся в Москве мигрантам, уточнил председатель общероссийской общественной организации Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев Ибрагим Худайбердиева.

"Дело в том, что все предельно открыто. Желающие иностранцы могут устроиться и подписать контракт, почему бы и нет. Если они все взвесят и пожелают участвовать, то смогут подправить материальное положение, получить в упрощенном порядке гражданство России", - подчеркнул он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"