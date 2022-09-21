ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Этнические диаспоры поддержали упрощение выдачи гражданства служащим в ВС России

17:10
  • среда
  • 21 сентября 2022

Участие в СВО даст ряд преимуществ находящимся в Москве мигрантам

Президент межрегиональной общественной организации содействия укреплению мира, дружбы и межнационального взаимопонимания "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров, комментируя заявление мэра Москвы Сергея Собянина об организации взаимодействия Министерства обороны и УФМС "Сахарово", поддержал принятие Госдумой закона об упрощении выдачи гражданства иностранным гражданам, служащим в Вооруженных силах России.

"Мигранты, которые приезжали 10-20 лет тому назад, они здесь становились личностями, здесь они вырастили детей, а дети родились в России. Как им быть? Служить в той стране, где родители родились, или в той стране, где они сами родились. Я думаю, что правильно будет - это Родина, вот для наших детей, которые родились в России, Родина - это Россия", - отметил он.

Как, в свою очередь, заявил председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов, для приезжающих на заработки открывается новая возможность.

"Я, конечно, поддерживаю. Это дает очень много преимуществ. Чтобы получить заветный российский паспорт, они проходят через много процедур, теперь им будет проще. К тому же, они приезжают на заработки, и здесь у них открывается новая возможность", - сказал Давлатов.

Участие в СВО даст ряд преимуществ находящимся в Москве мигрантам, уточнил председатель общероссийской общественной организации Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев Ибрагим Худайбердиева.

"Дело в том, что все предельно открыто. Желающие иностранцы могут устроиться и подписать контракт, почему бы и нет. Если они все взвесят и пожелают участвовать, то смогут подправить материальное положение, получить в упрощенном порядке гражданство России", - подчеркнул он.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.