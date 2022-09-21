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Генсек НАТО ответил на заявление Путина о ядерном шантаже

17:18
  • среда
  • 21 сентября 2022

Столтенберг счел это опасной риторикой

В ядерной войне не может быть победителей. Об этом заявил в среду, 21 сентября, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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Комментируя выступление президента России Владимира Путина и его предупреждение о готовности применять любое оружие для защиты страны и народа, Столтенберг отметил, что "это опасная риторика", причем "она не нова".

По утверждению генсека НАТО, в случае использования Россией ядерного оружия последствия для страны окажутся беспрецедентными, сообщает РИА Новости.

21 сентября российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Россия готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа. Путин напомнил тем, кто позволяет себе шантаж и угрозы в адрес нашей страны, что у России есть "различные средства поражения, а по отдельным компонентам — и более современные, чем у стран НАТО".

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